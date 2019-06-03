"مترو الأنفاق" يشارك احتفالية ليلة القدر بمستشفى سرطان الأطفال.. صور

كتب- أسامة عبد الكريم:

شارك أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، الاحتفالية السنوية بعنوان (احتفالية ليلة القدر) والمقامة داخل قاعة مؤتمرات مستشفى ٥٧٣٥٧ بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والخاصة ورجال الدين وطلبة المدارس والجامعات تمت من خلالها عرض فيلم تسجيلي عن التطورات التي طرأت على المستشفى منذ إنشائها والتوسعات الجارية لاستيعاب أكبر عدد من المرضي والقضاء على قوائم الانتظار.

وبحسب بيان اليوم، تأتي الاحتفالية بناء على دعوة من القائمين على مستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧ وبتوجيهات من المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة.

ومن جانبه أوضح عبدالهادي، خلال كلمته، أن شركة المترو قد وقعت عام 2016 بروتوكول تعاون مع مستشفى 57357 والمعهد القومي للأورام لخدمة مرضى الأورام ومرافقيهم، موضحا أن البروتوكول يتضمن استخراج اشتراك مجاني بالمترو لمريض السرطان والمرافق له لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد.

وأكد عبدالهادي، أن مريض السرطان الذي يحتاج إلى مرافق له عند الذهاب للعلاج يحق له الحصول على اشتراك مجانًا من خلال إحضار خطاب من المستشفى المعالج تؤكد أن الحالة تستدعي مرافقًا خلال فترة العلاج ولفت إلى أن الاشتراك يتم استخراجه من خلال ملئ استمارة متوفرة بالمستشفى وتقديم صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي للحصول على الاشتراك.

وتابع: جميع القائمين بمترو الأنفاق من مهندسين وعاملين يتمنون الشفاء العاجل لجميع مرضانا وأن يتم عليهم الصحة والعافية.

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