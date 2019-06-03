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    بيان جديد لدار الإفتاء: نحن الجهة الوحيدة لإعلان موعد عيد الفطر

    11:12 ص الإثنين 03 يونيو 2019
    بيان جديد لدار الإفتاء: نحن الجهة الوحيدة لإعلان موعد عيد الفطر

    دار الإفتاء المصرية

    كتب – محمود مصطفى:

    أكدت دار الإفتاء المصرية، أنها الجهة الوحدة المنوط بها الإعلان عن هلال شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

    وأوضحت دار الإفتاء، في بيان لها الاثنين، أن لجانها الشرعية والعلمية تستطلع هلال شهر شوال بعد غروب شمس اليوم الـ29 من شهر رمضان لعام 1440 هجرية.

    وأشارت الدار إلى أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية يعلن عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شوال من عدمه، اليوم عقب صلاة المغرب.

    وطالبت دار الإفتاء، وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة عن ما ينشر حول أول أيام عيد الفطر المبارك، وانتظار بيانها في هذا الشأن، بعد صلاة المغرب.​

    دار الإفتاء المصرية عيد الفطر موعد عيد الفطر شهر شوال شوقي علام مفتي الجمهورية

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