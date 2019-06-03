"زيادة عدد المحطات".. تفاصيل جديدة عن مونوريل "العاصمة الإدارية - أكتوبر"

كتب – أسامة عبدالكريم:

كشف المهندس أيسر رأفت، المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، عن آخر تطورات تنفيذ مشروع المونوريل سواء في مدينة 6 أكتوبر أو العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال رأفت لـ"مصراوي"، إن الهيئة تدرس مسارات وطرق المشروع، لخدمة أكبر عدد من السكان بهذه المدن، موضحًا أن العاصمة بها أكثر من منطقة "حي السفارات، حي الموظفين، الفنادق، الحي الحكومي وغيرها".

ويمتد مونوريل العاصمة الإدارية بطول 52 كم، بداية من مدينة نصر حتى العاصمة الإدارية، ويضم 22 محطة (الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوى – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطى – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية).

ولفت إلى أن مشروع المونوريل سيتقاطع في تقديم الخدمة لنقل الركاب داخل العاصمة الإدارية وصولًا بالقطار المكهرب الذي يمر بمحطتين في العاصمة الإدارية "العاصمة الإدارية" بمدخل العاصمة، و"العاصمة الإدارية 2" داخل العاصمة ويقع خلف فندق الماسة.

وأوضح رأفت أن الأمر ذاته ينطبق على مشروع مونوريل 6 أكتوبر، الذي يتقاطع مع القطار المكهرب والخط الرابع للمترو الذي يمتد لمدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن الهدف تقديم الخدمة لأكبر عدد من السكان ومنع حدوث تكدس مستقبلًا.

ويمتد مونوريل 6 أكتوبر، على مسافة 35 كم، من 6 أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة عبر محور 26 يوليو، رابطًا مع الخط الثالث للمترو في محطة بولاق الدكرور بالمرحلة الثالثة من الخط الثالث الجاري تنفيذها، ويضم 10 محطات "المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر - جامع الحصري - محطة أكتوبر - ميدان جهينة - محطة زايد - هايبر - محطة طريق إسكندرية الصحراوي - المنصورية - محطة الطريق الدائري - جامعة الدول العربية".