"الري" ترفع حالة الطوارىء خلال إجازة عيد الفطر المبارك

كتب- أحمد مسعد:

عقد المهندس محمود سعدي، رئيس مصلحة الري، الأحد، اجتماعًا موسعًا بحضور رؤساء قطاعات الرى والمياه الجوفية وحماية النيل والخزانات وتطوير الري والتوسع الأفقى.

ووشدد السعدي، على ضرورة متابعة الأنشطة الجارية وموقف شبكة الترع ونهرالنيل طبقاً للخطط المحددة لإدارة وتوزيع وتوصيل المياة لنهايات الترع وجاهزية الجسور، إلى جانب الأعمال الصناعية ومخرات السيول وكذا الآبار الجوفية.

كما تناول الاجتماع جاهزية شبكة الترع والمصارف ونهر النيل، وما تم من عمليات تطهير وصيانة، والاطمئنان على جميع المنشئات المائية والأعمال الصناعية لتحمل التصرفات المطلوبة لتغطية احتياجات جميع القطاعات المستفيدة من المياه خلال فترة أقصى الإحتياجات الحالية، مع الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت المائية بصفة مستديمة.

وأوضح البيان، مناقشة خطة الوزارة وجهودها الحالية والمكثفة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وما بعدها نحو تلبية كافة الإحتياجات المائية لمختلف قطاعات الدولة وتوفير التصرفات المائية اللازمة لزراعات الموسم الصيفي.

وأكد المهندس محمود السعدي على السادة رؤساء القطاعات بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الرادعة حيال التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمياه الجوفية، فضلًا عن متابعة مخالفات زراعة الارز والتنسيق مع وزارة الزراعة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، علاوة على تحصيل مستحقات الدولة فيما يخص تبديد المياه ومقابل الانتفاع بالإضافة إلى متابعة أعمال تأمين المنشآت الحيوية التابعة للوزارة بمختلف المحافظات، والمضي قدما في عمل قاعدة بيانات للمساحات التى تروى بالغمر بالمخالفة.