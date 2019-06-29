إصابة ريهام سعيد بمرض في الوجه.. وهذه وصيتها لجمهورها

كتب مصطفى علي:

أصيبت الإعلامية ريهام سعيد بمرض بكتيريا الوجه، وطلبت من جمهورها الدعاء لها، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

وكتبت "ريهام" قائلة: "حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا".

وأثار ما كتبته قلق جمهورها، ما دعا الفنانة ريم البارودي، صديقتها المقربة، إلى الإعلان عن إصابتها ببكتريا الوجه وهو مرض خطير. بحسب ريم.

وأجرت ريهام سعيد عملية جراحية لمواجهة المرض، كما طالبوها بالراحة لمدة شهر.