"الري" تعلن نتائج تحليل المخدرات لـ300 من سائقي وموظفي الوزارة

كتب- أحمد مسعد:

أجرت وزارة الموارد المائية والري بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أمس الأحد تحليل المخدرات، لموظفي وسائقي الوزارة.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، جرى اختيار عينة عشوائية من الموظفين والسائقين بإجمالي حوالي ٣٠٠ فرد، وبعد إجراء التحليلات وفحصها كانت أغلب النتائج سلبية (فيما عدا ست حالات كانت إيجابية).

وأوضحت الوزارة، اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحالات الإيجابية من تحرير محاضر والتحفظ على العينات وإخطار هذه الحالات بنتائج تحليلاتهم.

تجدر الإشارة أنه حرصًا من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تحقيق مبدأ الشفافية والمصداقية تعاد التحاليل الإيجابية مرة أخرى بالمعامل المركزية لوزارة الصحة قبل كتابة التقرير النهائي بشأنها، ويحق للموظف تقديم تظلم لمصلحة الطب الشرعي.

وتم إخطار الحالات الإيجابية بهذا الإجراء.