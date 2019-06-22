"واقع افتراضي".. الحكومة تعلن 6 خدمات جديدة بملاعب أمم أفريقيا

كتب- محمود علي:

نشر مركز خدمة المعلومات بمجلس الوزراء، فيديو لأهم الخدمات المستحدثة بالاستادات المستضيفة لبطولة أمم أفريقيا 2019.

وأوضح الفيديو، أن استادات أمم أفريقيا جاهزة تكنولوجيًا لخدمة مشجعي البطولة، بخدمات متطورة ومبتكرة هي الأحدث على مستوى العالم، وفيما يلي أبرز 6 خدمات موجودة بالاستادات.

1- منافذ خاصة ببطاقات تعريف المشجعين.

2- تكنولوجيا تمييز الوجوه.

3- خدمة الواقع الافتراضي "VR".

4- خدمة "Augmented Reality" وهي التكنولوجيا القائمة على إسقاط الأجسام الافتراضية والمعلومات في بيئة المستخدم الحقيقية لتوفر معلومات إضافية، مثل ابتكار خطوط سير للتوجه إلى صالة معينة أو مكان داخل الاستاد.

5- خدمة "stadium data center"، وهو مكتب لتوفير البيانات عن الاستاد.

6- أبراج لتقوية شبكات الهاتف المحمول.