  • عاجل:أول تعليق من السيسي على حفل افتتاح أمم أفريقيا وفوز المنتخب (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة وفاة محمد مرسي هجمات ناقلات النفط تذاكر المترو أسعار الليمون الطقس الاحتجاجات في السودان

    "واقع افتراضي".. الحكومة تعلن 6 خدمات جديدة بملاعب أمم أفريقيا

    02:17 ص السبت 22 يونيو 2019
    "واقع افتراضي".. الحكومة تعلن 6 خدمات جديدة بملاعب أمم أفريقيا

    افتتاح أمم أفريقيا 2019

    كتب- محمود علي:

    نشر مركز خدمة المعلومات بمجلس الوزراء، فيديو لأهم الخدمات المستحدثة بالاستادات المستضيفة لبطولة أمم أفريقيا 2019.

    وأوضح الفيديو، أن استادات أمم أفريقيا جاهزة تكنولوجيًا لخدمة مشجعي البطولة، بخدمات متطورة ومبتكرة هي الأحدث على مستوى العالم، وفيما يلي أبرز 6 خدمات موجودة بالاستادات.

    1- منافذ خاصة ببطاقات تعريف المشجعين.

    2- تكنولوجيا تمييز الوجوه.

    3- خدمة الواقع الافتراضي "VR".

    4- خدمة "Augmented Reality" وهي التكنولوجيا القائمة على إسقاط الأجسام الافتراضية والمعلومات في بيئة المستخدم الحقيقية لتوفر معلومات إضافية، مثل ابتكار خطوط سير للتوجه إلى صالة معينة أو مكان داخل الاستاد.

    5- خدمة "stadium data center"، وهو مكتب لتوفير البيانات عن الاستاد.

    6- أبراج لتقوية شبكات الهاتف المحمول.

    أمم أفريقيا 2019 بطولة الأمم الأفريقية الواقع الافتراضي مجلس الوزراء ملاعب أمم أفريقيا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان