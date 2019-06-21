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    ختام التدريب المشترك بين دول تجمع الساحل والصحراء بقاعدة نجيب العسكرية

    11:20 ص الجمعة 21 يونيو 2019
    ختام التدريب المشترك بين دول تجمع الساحل والصحراء بقاعدة نجيب العسكرية

    ختام التدريب المشترك

    القاهرة - مصراوي:

    اُختتمت فاعليات تدريب دول الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، والذي شاركت فيه عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر وتوجو بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

    تضمنت الفاعليات عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة في منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر الإرهابية، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والاستطلاع وقوات الصاعقة والمهندسين العسكريين، ثم دفع عناصر التأمين الطبي والإداري والمعنوي لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين وإعادة الحياة لطبيعتها.

    كانت المراحل الأولى للتدريب قد تضمنت التعارف والدمج بين القوات المشاركة في التدريب وعقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ كافة المهام التدريبية وتنفيذ الرمايات غير النمطية بالذخيرة الحية من أوضاع الرمى المختلفة على الأهداف الثابتة والمتحركة.

    وفي نهاية التدريب نقل اللواء أح ناصر عاصي، مساعد وزير الدفاع تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للقوات المشاركة من دولة توجو، مرحباً بهم على أرض بلدهم الثاني مصر، مشيداً بما تم تنفيذه خلال مراحل التدريب مما يؤكد قدرة القوات على تنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة عالية.

    يذكر أن مصر تولي اهتماما كبيراً بدعم علاقات الشراكة والتعاون مع دول القارة الإفريقية في مختلف المجالات خاصة في ظل رئاسة الاتحاد الإفريقى لعام 2019، كما تساهم تلك التدريبات المشتركة في تبادل الخبرات وتنمية مهارات القادة والضباط للحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم مع الدول الشقيقة والصديقة.

    حضر المرحلة الختامية عدد من قادة القوات المسلحة لكل من مصر وتوجو.

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