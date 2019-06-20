بالصور.. انتشار ​"الحشرة الجياشة" بـ 3 محافظات.. والزراعة ترد

كتب - أحمد مسعد:

حذر عدد من المزاعيين في محافظات الصعيد من خطورة انتشار حشرة الدودة الجياشة بمحافظات قنا وأسوان والأقصر منذ أسبوعين.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أعلنت عن دخول الحشرة الجياشة مصر لأول مرة في 30 مايو الماضي، في بيان صحفى نشره موقعها.

وكشف مصدر مسؤول بالوزارة أن الوضع فى محافظات الصعيد ليس بالمتدهور، إلا أنه أشار إلى العديد من البلاغات التي تفيد بمهاجمة الدودة محاصيل الذرة والقصب.

وأضاف المسؤول، لمصراوى، أن رئيس اللجنة العليا لمكافحة الآفة التي شكلها وزير الزراعة، طالب بتوجه الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والدكتورعصام محمد إلى محافظة الأقصر، لزيارة إحدى المزارع المصابة، لكن معهد بحوث الوقاية نفى وجود الإصابة، موضحًا أن البلاغات ارتفعت بعد الزيارة بـ"يومين" .

وفي السياق ذاته، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين إن وزارة الزراعة "لا تتعامل بشفافية فى هذا الملف الخطير" حسب تعبيره، موضحًا أن الوزارة لم تتحدث عن سبل المواجهة والرصد منذ دخول الحشرة مصر.

وأضاف أن البلاغات والصور تشير إلى وجود مشكلة، وأن المزارعين يعيشون حالة ذعر منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة، لافتًا إلى الصور التي تبرز الإصابات. وطالب نقيب الفلاحين الوزارة بنشر تقرير مفصل حول المساحات المصابة كل 10 أيام بحد أقصى لإطلاع المزارعين على الوضع.

وقال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم الزراعة إن الوزارة لديها لجنة عليا متخصصة في متابعة ورصد الآفة، مشيرًا إلى أن اللجنة تقوم بعملية حصر للأماكن الإيجابية والسلبية، ينتهي خلال 10 أيام.

وأضاف القرش، في تصريح لمصراوي، أن الوزارة تتعامل مع تلك الآفة على أنها حالة لا يمكن التهاون أو التخاذل معها، مشيرًا إلى دور إدارات المكافحة بتلك المحافظات وغيرها التي تقوم بعمل مرور يومي ورصد، لافتًا إلى أنه في حال رصد أي حالة يتم إرسالها لمعهد وقاية النبات للتأكد من الإصابة.

وأوضح أن الحشرة التي عُثر عليها دودة القطن، في الحجم والشكل، وأن الوزارة رفعت درجة الاستعداد القصوى منذ 3 أشهر، وأن الوضع ليس كما يصوره البعض. وأشار إلى الرقم الساخن "337212" مطالبًا بضرورة الإبلاغ والتأكد بأي حالة إصابة بدلاً من إثارة الشائعات.