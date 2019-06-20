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    اليوم.. الأزهر يشارك في المؤتمر العالمي الأول عن دور الإمام "أبي حنيفة" في خدمة الفقه الإسلامي بكابول

    02:54 ص الخميس 20 يونيو 2019
    اليوم.. الأزهر يشارك في المؤتمر العالمي الأول عن دور الإمام "أبي حنيفة" في خدمة الفقه الإسلامي بكابول

    مشيخة الأزهر الشريف

    القاهرة - (أ ش أ):

    يشارك الأزهر الشريف في فعاليات المؤتمر العالمي الأول للتعريف بإسهامات الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ودوره في خدمة الفقه الإسلامي، الذي تقيمه وزارة الحج والإرشاد والأوقاف الأفغانية في العاصمة كابول غدا الخميس.

    ويمثل الأزهر في المؤتمر، الذي يناقش دور الإمام أبي حنيفة لتطوير الفقه الإسلامي بمنهح ميسر، كل من الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة، والمشرف العلمي العام على الأروقة الأزهرية، و الدكتور محمد عبد الستار الجبالي الأستاذ بكلية الشريعة.

    كما يشارك في المؤتمر وفود لأكثر من ٢٠ دولة، ومنهم مصر والصين والهند وروسيا والسعودية وتاجكستان والعراق وماليزيا وإندونسيا، ويحضره رئيس الجمهورية الأفغاني أشرف غني.

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    الأزهر الشريف كابول الفقه الإسلامي الإمام أبي حنيفة وزارة الأوقاف الأفغانية

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