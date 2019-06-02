الحكومة توضح حقيقة بيع قصر البارون

كتب- محمد نصار:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، التقرير الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، وذلك توضيحًا للحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي، اليوم الأحد، إن ما يتم تداوله من جانب بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول بيع الحكومة لقصر البارون التاريخي، أمر غير صحيح.

وأوضحت وزارة الآثار، حرص الدولة المصرية على الحفاظ على جميع آثارها العريقة وتراثها الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين.