"مستقبل وطن" يهنئ صلاح: ضرب لنا المثل في الكفاح والنجاح

كتبت- ميرا إبراهيم:

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورئيس حزب مستقبل وطن، اللاعب المصري محمد صلاح على تحقيق حلم الطفولة بالفوز بلقب دورى أبطال أوروبا عقب الفوز على توتنهام الإنجليزى فى مباراة النهائى.

وأكد "رشاد"، فى بيان صحفي اليوم، أن محمد صلاح أصبح نموذجًا يحتذي به الشباب المصري، وساهم في رفع إسم مصر في المحافل الدولية الكبرى، مضيفًا أن "البطولة تتويج لمجهود ونجاحات دامت عدة سنوات".

وأعرب رشاد عن تمنياته بفوز صلاح هو وزملائه في المنتخب المصري بكأس الأمم الإفريقية التي سوف تستضيفها مصر في شهري يونيو ويوليو وأن يفوز صلاح بجائزة البالون دور "الكرة الذهبية"، ليضرب لنا المثل في الكفاح والنجاح.​​