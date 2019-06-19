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    العقوبات تصل للحجب.. "الأعلى للإعلام" يُحذر من استغلال حقوق كأس الأمم

    10:25 م الأربعاء 19 يونيو 2019
    العقوبات تصل للحجب.. "الأعلى للإعلام" يُحذر من استغلال حقوق كأس الأمم

    الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد

    كتب مصطفى علي:

    أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرورة التزام المواقع الإلكترونية بالحقوق الحصرية للقنوات التي تملك الحق الحصري في تغطية وبث مباريات كأس الأمم الإفريقية وتدريبات الفرق وأماكن إقامة اللاعبين وتجمعات المشجعين.

    وشدد المجلس -في بيان اليوم- على اتخاذ إجراءات قانونية حازمة وحاسمة تجاه أي موقع يخرق المعايير تبدأ من فرض الغرامات وتصل إلى الحجب.

    وكان المجلس قد تلقى طلبا من القنوات المالكة لحقوق بث المباريات "تايم سبورت ، أون سبورت"، طالبت فيه المجلس بحماية حقوقها الحصرية في هذا الصدد، خاصة حقوق التصوير الخاصة بكواليس المباريات والتصوير داخل الاستادات وأماكن اقامة اللاعبين ومناطق تواجد المشجعين.

    وناشد المجلس جميع النقاد والمحللين ومقدمي البرامج الرياضية ضرورة الالتزام بتوفير المناخ اللازم لإنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، والعمل على تجاوز الخلافات والخروج بالشكل المشرف الذي يليق بمكانة مصر التي تتولى رئاسة الاتحاد الافريقي، ومن ثم ينعكس إيجابيا على صورة مصر على كافة الأصعدة.

    مكرم محمد أحمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كأس الأمم الإفريقية أمم أفريقيا 2019

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