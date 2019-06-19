الحكومة توافق على تقسيط الأراضي الصناعية بفائدة 7% سنويًا

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، والخاص بتقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7% سنويًا، وليس الفائدة المقررة بالبنك المركزي؛ بشرط أن يسري هذا القرار لمدة ثلاث سنوات فقط، تشجيعًا على جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي، سعيًا للتوسع فى إقامة مجمعات صناعية جديدة، بما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب.

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض لشركة بوش الألمانية العاملة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، لإقامة مصنع للأدوات المنزلية عليها بمدينة العاشر من رمضان.