نواب: أردوغان حاقد على مصر وتصريحاته في "سلة المهملات"

كتب- أحمد علي:

استنكر العديد من نواب البرلمان، تصريحات الرئيس التركي التي مثلت تدخلا سافرًا في الشأن المصري عقب وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي أول أمس.

وأعلن النائب عاصم عبدالعزيز مرشد عضو مجلس النواب رفضة القاطع لكافة محاولات التدخل في الشأن المصري لاسيما من أشخاص لديهم سجلا حافلا لانتهاكات حقوق الانسان والتنكيل بشعوبهم مثل الطاغية المهووس رجب طيب أردوغان وعصابته الإجرامية.

وأكد في بيان، أن أردوغان حاقد على مصر وقلبه أسود تجاه قائدها وشعبها العظيم، وأن تصريحاته عبارة عن تمثيلية كوميدية هزلية ومكانها الطبيعي مزبلة التاريخ .

وقال النائب، إن نظام أردوغان الإجرامي قام بالعديد من العمليات الإرهابية وسفك دماء الأبرياء داخل عدد من الدول العربية، وكل ذلك سيكون في السجل الأسود لأردوغان الذي سيحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب.

كما أعلن النائب سعيد حساسين، رفضه وبشكل قاطع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن وفاة محمد مرسي واصفا "اردوغان " بالمهووس.

وأكد "حساسين" في بيان له، أن رجب أردوغان أصيب بالهوس والجنون بعد ثورة الشعب المصري العظيم في 30 يونيو عام 2013، والتي قضت على مخططاته الشيطانية بالضربة القاضية، مشيرا إلى أن أردوغان كان يحلم بدولة الخلافة بعد تخالفه مع قوى الشر والظلام والإرهاب ممثلة في جماعة الإخوان الإرهابية، ولكن بعد سقوط هذه الجماعة المارقة اتجه أردوغان إلى الهجوم الحاد ضد مصر وشعبها وقائدها في محاولات فاشلة منه لتشويه صورة مصر خارجيا، وتناسى أن مصر أكبر منه وأصبحت دولة لها دورها الريادي والمحوري بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

وقال النائب حسين أبوجاد، إن العالم كله بات يدرك إن أردوغان هو الداعم والممول والمسلح للإرهاب والإرهابيين.

وقال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن وفاة محمد مرسي مكانها الطبيعي "سلة المهملات".

وأضاف في بيان، أن ما يفعله أردوغان ضد معارضيه من عمليات اعتقالات واختفاء قسري وتعذيب وتحويل سجونه لسلخانات لذبح معارضيه وحربه ضد القضاء والإعلام التركي وقيادات الجيش سيوقعه في شر أعماله وسيأتى اليوم وقريبا جدا لمحاكمة الطاغية أردوغان كمجرم حرب.