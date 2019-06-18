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    عميد أصول الدين بالقاهرة: نشر الفكر الأزهري في وجه الجماعات الظلامية ضرورة

    12:56 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
    عميد أصول الدين بالقاهرة: نشر الفكر الأزهري في وجه الجماعات الظلامية ضرورة

    ندوة بعنوان آيات أخطأ في فهمها المتطرفون

    كتب- محمود مصطفى:

    قال الدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، هناك آيات قرآنية عديدة تم تحريفها عن سياقها وتأويلها غير ما تحتمل، لغايات وأهداف معينة ولتبرير السلوكيات المنحرفة عن صحيح الدين من قبل الجماعات المتطرفة.

    وأشار خلال ندوة "آيات أخطأ في فهمها المتطرفون"، والتي أقيمت بمقر منظمة خريجي الأزهر ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة لعدد من أئمة إثيوبيا، وتستمر حتى 11 يوليو المقبل، إلى أهمية دور الأئمة في الرد على الشبهات والتأويلات التى اعتمد عليها المتطرفون فى أفعالهم وسلوكهم، من خلال تحريفهم معاني آيات القرآن الكريم، وضرورة إثبات أغاليطهم فى فهم محكم التنزيل من اجتزاء للنصوص وعدم مراعاة سياقاتها، بأسلوب عصري وبسيط يصل للعقول لبيان مواضع اللبس والخداع والخطأ في تفسير الآيات.

    وقال العواري إن هناك تحديات خطيرة يمر بها العالم من انتشار للإرهاب الذي يمارس باسم الدين وتُرتَكب باسمه أعمال إجرامية شوهت صورة الإسلام والمسلمين، مؤكداً ضرورة نشر الفكر الأزهري المستنير في وجه تلك الجماعات الظلامية.

    وأكدت المنطفة العالمية لخريجي الأزهر أن الدورة تأتي ضمن تحقيق أهداف المنظمة فى تخريج أئمة ودعاة مؤهلين وفقاً للمناهج الحديثة، والعمل على ترقية أدائهم، وتنمية وعيهم الثقافي، ليتمكنوا من مواجهة مناهج الغلو والتطرف وينشروا منهج الإسلام الوسطى في بلادهم عند عودتهم إليها.

    عبد الفتاح العواري أصول الدين معاني الآيات الفكر المتطرف

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