"القومية للأنفاق" توضح كيف تصل من وسط البلد لاستاد القاهرة في 15 دقيقة؟

كتب- أسامة عبدالكريم:

قال المهندس عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن محطات مترو مصر الجديدة بمحطات (نادي الشمس وهارون الرشيد وألف مسكن)، ستقدم خدمة مميزة للركاب خلال فترة بطولة الأمم الأفريقية.

وقررت وزارة النقل، تشغيل 3 محطات بمترو مصر الجديدة، هي "هارون- الألف مسكن- نادي الشمس"، أمام الركاب السبت الماضي.

وأضاف "والي"، لمصراوي، الثلاثاء، أن المحطات الجديدة تسهل نقل الجماهير خلال فترة البطولة، وستنقل نحو 130 ألف راكب يوميا، موضحا أنه من المقرر نقل نحو 850 ألف راكب يوميا، عند الانتهاء من تشغيل الخط بالكامل.

وأكد رئيس القومية للأنفاق، أن المحطات تخدم جميع سكان منطقتي الألف مسكن ومصر الجديدة، وتساعد في نقل المشجعين إلى استادي القاهرة، والسلام؛ لمشاهدة مبارايات البطولة، خلال 15 دقيقة فقط من بداية الخط الثالث بمحطة العتبة حتى النهاية بمحطة نادي الشمس.

وتستضيف مصر النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 فريقًا للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة.