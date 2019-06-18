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    غدًا.. وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان المكتب الإقليمي لـ"المدن المحلية"

    12:52 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
    غدًا.. وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يفتتحان المكتب الإقليمي لـ"المدن المحلية"

    خالد عبدالعال محافظ القاهرة

    كتب- محمد نصار:

    يفتتح وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، غدًا الأربعاء، المكتب الإقليمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة لإفريقيا.

    وقالت المحافظة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه تم إنشاء هذا المقر من قبل محافظة القاهرة، وسيحضر الافتتاح ليندر نزو، عمدة ليبرفيل الجابون، وجان بير، نائب رئيس المنظمة لمكتب شمال إفريقيا، وفتنة كحيل، شبكة النساء المنتخبة لإفريقيا، بجوار مبنى حي النزهة.

    خالد عبدالعال التنمية المحلية القاهرة إفريقيا

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