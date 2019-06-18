​"تايم سبورتس" تتعاقد مع إيتو ودروجبا لتحليل مباريات أمم أفريقيا

كتب- مصطفى علي:

أعلنت قناة "تايم سبورتس"، تعاقدها مع النجمين العالميين الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديدييه دروجبا، وذلك لتحليل مباريات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

وأوضحت القناة من خلال إعلان لها، أن نجمي القارة السمراء سيكونان ضمن فريق تحليل القناة في أمم أفريقيا.

وكان إيهاب الخطيب رئيس تحرير قناة تايم سبورتس أوضح لمصراوي، أن الاستوديو التحليلي لمباريات كأس الأمم سيذاع أرضيا فقط بسبب حقوق البث.