  • عاجل:النائب العام يكشف تفاصيل وفاة محمد مرسي (بيان رسمي)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    وفاة محمد مرسي الثانوية العامة أمم أفريقيا 2019 هجمات ناقلات النفط تذاكر المترو أسعار الليمون الطقس الاحتجاجات في السودان

    ​"تايم سبورتس" تتعاقد مع إيتو ودروجبا لتحليل مباريات أمم أفريقيا

    12:07 ص الثلاثاء 18 يونيو 2019
    ​"تايم سبورتس" تتعاقد مع إيتو ودروجبا لتحليل مباريات أمم أفريقيا

    صامويل إيتو

    كتب- مصطفى علي:

    أعلنت قناة "تايم سبورتس"، تعاقدها مع النجمين العالميين الكاميروني صامويل إيتو والإيفواري ديدييه دروجبا، وذلك لتحليل مباريات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

    وأوضحت القناة من خلال إعلان لها، أن نجمي القارة السمراء سيكونان ضمن فريق تحليل القناة في أمم أفريقيا.

    وكان إيهاب الخطيب رئيس تحرير قناة تايم سبورتس أوضح لمصراوي، أن الاستوديو التحليلي لمباريات كأس الأمم سيذاع أرضيا فقط بسبب حقوق البث.

    صامويل إيتو دروجبا كأس الأمم الإفريقية قناة تايم سبورتس

    الخبر التالى:

    مصدر طبي: محمد مرسي تلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل السجن.. ولم يكن هناك أي تقصير
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان