سفير الكويت: مصر دول رائدة في صناعة النقل الجوى بالشرق الأوسط وأفريقيا

كتب- طه عبيد:

وجه السفير محمد الذويخ سفير الكويت بالقاهرة الدعوة لوزارة الطيران المدني، لحضور معرض الكويت الدولي للطيران، والمقرر إقامته في يناير ٢٠٢٠، مؤكداً على أهمية تواجد مصر ممثلة في وزارة الطيران المدني في هذا المعرض الدولي الهام، وأكد عمق العلاقات بين مصر والكويت حكومة وشعباً والتي اتسمت بالعديد من المواقف المشرفة في مختلف المجالات، جاء ذلك خلال استقبال وزير الطيران المدني لسفير الكويت بالقاهرة.

وبحسب بيان، بحثا الجانبان إقامة إحتفال بمناسبة مرور ٦٥ عاماً على أول رحلة طيران مباشر من الكويت إلى القاهرة عام ١٩٥٤.

من جانبه هنأ السفير محمد صالح وزارة الطيران المدني على الطفرة التى شهدها القطاع خلال الفترة الماضية من تطوير للمطارات المصرية، وتحديث أسطول شركة مصر الطيران، مشيراً إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة في مجال صناعة النقل الجوى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.​