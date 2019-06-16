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السيسي في استاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لبطولة أمم أفريقيا

10:05 م الأحد 16 يونيو 2019
السيسي في استاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لبطولة أمم أفريقيا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، استاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الجولة التفقدية هدفت للوقوف على جميع التجهيزات الخاصة باستاد القاهرة، الذي سيشهد فعاليات حفلي افتتاح وختام كأس الأمم الأفريقية، فضلاً عن استضافته لعدد من المباريات على مدار البطولة.

وذكر "راضي"، أن الرئيس أطلع على أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها في مجمع استاد القاهرة، والتي شملت جميع مكوناته من منشآت وتجهيزات وخدمات فضلاً عن الطرق المحيطة به.

السيسي بطولة أمم أفريقيا استاد القاهرة بسام راضي

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