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مجدي النجار يُلقي محاضرة جديدة حول علاج أمراض الشرج والمستقيم بالليزر

06:52 م الأحد 16 يونيو 2019
مجدي النجار يُلقي محاضرة جديدة حول علاج أمراض الشرج والمستقيم بالليزر

الدكتور محمد مجدي النجار

(مصراوي):

يُلقي الدكتور محمد مجدي النجار، استشاري جراحة الشرج والمستقيم، غدًا الاثنين، محاضرة جديدة بأحد فنادق القاهرة، بالإضافة لتدريب مجموعة من الأطباء من جنسيات مختلفة على العلاج بالليزر لأمراض الشرج والمستقيم، على أن يتم التدريب عمليًا داخل مستشفى الرحمة بالقطامية بحضور نخبة من الأطباء المصريين، الثلاثاء.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود الدكتور مجدي، في إفادة أكبر عدد من أطباء العالم في العلاج بالليزر لأمراض الشرج والمستقيم.

وتعد المحاضرة هي الثانية لـ"النجار"، بعد حصوله على مكانة الطبيب المرجعي لأطباء العالم في استخدام الليزر لعلاج أمراض الشرج والمستقيم في مارس الماضي بالتعاون مع bioletic الألمانية.

ويحرص "النجار" على تدريب دفعات جديدة من الأطباء بشكل دوري في هذا المجال، كما يمنحهم شهادات موثقة من عيادات "هيموكيور"، تقديرًا لهم على حضورهم هذا التدريب بالإضافة إلى دروع شكر.

محمد مجدي النجار جراحة الشرج أمراض الشرج أمراض الشرج والمستقيم مستشفى الرحمة القطامية

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