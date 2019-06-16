"الأعلى للإعلام" يقرر حفظ التحقيق مع جريدة الكلمة

كتب- مصطفى علي:

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة جمال شوقي، عضو المجلس، حفظ التحقيق مع جريدة الكلمة بعد أن تنازلت الشركة المصرية للاتصالات عن شكواها نظرًا لوفاة الصحفي محرر الأخبار محل الشكوى بالجريدة.

واستكملت لجنة الشكاوى تحقيقاتها مع موقع "إسكان مصر" في الشكاوى المقدمة ضد الموقع من جهاز مدينة السادات.

كما بدأت اليوم أولى جلسات التحقيق مع جريدة التحرير في المخالفات المنسوبة إليها، وقررت استكمال التحقيقات، الأحد المقبل.