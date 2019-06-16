  • عاجل:"التنسيق بدأ".. إعلان موعد اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تذاكر المترو انتخابات الغرفة التجارية هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان

    حادث مروع لسيارة إسعاف: مصرع السائق والحالة وإصابة المسعف - صور

    11:05 ص الأحد 16 يونيو 2019
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة
    • عرض 5 صورة

    كتب - أحمد جمعة:

    قال مصدر بهيئة الإسعاف، إن سيارة إسعاف تعرضت لحادث سير مروع مساء أمس السبت، حيث اصطدمت بها سيارة نقل ثقيل "تريلا"، على الطريق الصحراوي الغربي، أثناء نقل حالة مرضية من أسوان إلى أسيوط.

    وأوضح المصدر لمصراوي، أن الحادث أسفر عن مصرع سائق سيارة الإسعاف "ياسين جبرالله" من نموذج إسعاف أسوان، ووفاة المريضة التي كانت تنقلها السيارة، فضلا عن إصابة المسعف "أحمد أنور" بإصابات بالغة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

    هيئة الإسعاف حادث سير أسوان إسعاف أسوان

    الخبر التالى:

    انطلاق ملتقى بناة مصر لاستعراض مخططات قطاع البناء والتشييد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان