حادث مروع لسيارة إسعاف: مصرع السائق والحالة وإصابة المسعف - صور

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر بهيئة الإسعاف، إن سيارة إسعاف تعرضت لحادث سير مروع مساء أمس السبت، حيث اصطدمت بها سيارة نقل ثقيل "تريلا"، على الطريق الصحراوي الغربي، أثناء نقل حالة مرضية من أسوان إلى أسيوط.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن الحادث أسفر عن مصرع سائق سيارة الإسعاف "ياسين جبرالله" من نموذج إسعاف أسوان، ووفاة المريضة التي كانت تنقلها السيارة، فضلا عن إصابة المسعف "أحمد أنور" بإصابات بالغة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.