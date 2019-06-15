وفاة رئيس جهاز الفيوم الجديدة

كتب - محمد عبدالناصر:

توفي اليوم السبت، المهندس عبدالمنصف الرفاعي، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان من منزل الفقيد بمدينة العبور، على أن يدفن بمسقط رأسه في مدينة زفتي بمحافظة الغربية، بحسب عاملون بجهاز الفيوم الجديدة.

وعمل الرفاعي رئيسًا لجهاز مدينة الفيوم، كما كان رئيسا لجهاز مدينة العاشر سابقا.

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