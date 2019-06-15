اختتام فعاليات الاجتماع الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية بشرم الشيخ

كتب - أحمد جمعة:

اختُتمت الفعاليات الخاصة بعقد الاجتماع الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية، اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ، والتي باشر جلساتها الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على مدار يومين أعقبا انتهاء فعاليات المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد.

وجاء في الكلمة التي ألقاها رئيس الهيئة على أعضاء الاتحاد بالجلسة الختامية للاجتماع تقدير هيئة الرقابة الإدارية للدور الفاعل الذي يقوم به الاتحاد وانعكاس ذلك في استضافة اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد على مدار عامين متتاليين، وان جهود مكافحة الفساد في القارة الأفريقية تتشابه إلى حد كبير، مما يدعو الجميع للتعاون لمحاربة تلك الآفة، وأن العلاقة التي تربط هيئة الرقابة الإدارية وأجهزة مكافحة الفساد للدول الأفريقية ، يجب أن تكون على ذات المستوى الذى يربط مصر بالدول الأفريقية على مستوى القارة.

كما أشار رئيس الهيئة إلى ما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، من رؤية واضحة لطرح استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد في القارة الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة في ربوعها، ومواصلة الدعم الذى تقدمه مصر للجهود المشتركة لمكافحة الفساد على المستوى القاري بمضاعفة المنح التدريبية المقدمة من الأكاديمية الوطنية لمكافحة.

وأكد على ما أولته الهيئة من اهتمام بتنظيم برامج تدريب وتبادل خبرات مع الجهات المناظرة في الدول الأفريقية من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التي دربت ما يقرب من 5500 فرد ومن بينهم كوادر أجهزة إنفاذ القانون الأفريقية، لافتا إلى أنه امتدادا لذلك التعاون، سيتم تدريب 90 فردا من الأجهزة التي تعمل في مجال مكافحة الفساد لمختلف الدول الأفريقية.

وفى ذات السياق، تقدم ايمانويل اوليتا اوندونجو رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية لكرم الضيافة الذى حظيت به كافة الوفود المشاركة، وأكد على أن مصر بابها مفتوح لكل افريقيا، حيث انها أصبحت مركز افريقيا في مكافحة الفساد، موجها الشكر للوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية على ما بذلته الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتدريب الكوادر الأفريقية .

وعلى هامش اجتماعات اتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية ، عقد رئيس الهيئة عددا من اللقاءات الثنائية مع بعض من رؤساء هيئات مكافحة الفساد لدول ( تنزانيا ، وجنوب السودان ، كينيا ، السنغال ، وبنين ، ومالى ) وقد تم خلال تلك الجلسات بحث أوجه التعاون المشترك وما يمكن أن تقدمه الهيئة من خبرات سواء في مجال التدريب بالاكاديمية التي تقدم قرابة 243 برنامجا مختلفا في كافة المجالات ، أو في مجال إعداد الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد ، أو المجال التقنى ، أو على مستوى التعاون الدولى بإبرام اتفاقيات ثنائية مشتركة للدول التي لم يسبق توقيع مذكرات تفاهم معها، وتطوير بنود الاتفاقيات لمذكرات التفاهم التي سبق وان وقعت مع الدول الأخرى .

وكانت أبرز التوصيات التي صدرت عن الاجتماع الرابع لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الافريقية منح مؤسسات مكافحة الفساد بالدول الوسائل المالية اللازمة لمكافحة الفساد مكافحة فعالة ، وتشجيع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على التصديق على اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته ، ودعوة الدول الأعضاء إلى وضع آليات من شأنها استرداد الأصول المنهوبة ، وتعزيز تبادل المعلومات بين هيئات مكافحة الفساد والتعاون لتنفيذ المهام المنوطة بها ، وتفويض فريق فني مكون من (مصر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وزيمبابوي ، وغانا ، ومدغشقر، وكينيا ، وتونس ) بدراسة تنفيذ التوصيات التي تمخضت عن المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، وتحليلها وتفعيلها ، وشكر حكومة مدغشقر على قبولها استضافة الجمعية العمومية في دورتها الخامسة في عام 2020.