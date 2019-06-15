الهيئة العربية للتصنيع تحقق الإكتفاء الذاتي من السرنجات الآمنة

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع بروتوكول للتعاون يستهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي من السرنجات الآمنة ذاتية التدمير وتدبير كافة إحتياجات وزارة الصحة من الأجهزة والمستلزمات الطبية المتطورة .

وحسب بيان السبت، وفي هذا الصدد أكد الفريق عبدالمنعم التراس على أهمية المُشاركة في تعميق التصنيع المحلي وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لنقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلي بالصناعات الطبية، مؤكدا تطلع الهيئة لدعم كافة الخدمات العلاجية والبحثية لوزارة الصحة وفقا للمعايير القياسية العالمية.

وأوضح "التراس" وفقا لبيان رسمي صادر عن الهيئة اليوم السبت، أن الهيئة العربية للتصنيع تساهم في مكونات التصنيع بنسبة كبيرة عليى أن تتعاظم نسبة المكون المحلي خلال السنوات المقبلة، مضيفا أن الهيئة تحرص علي المشاركة في دعم كافة مبادرات رئيس الجمهورية للرعاية الصحية في إطار المشروع القومي لمصر 2030 .

وأشار التراس: نستهدف بهذا التعاون تدبير إحتياجات وزارة الصحة من السرنجة الآمنة ذاتية التدمير، بالإضافة إلى تصنيع غرف العمليات والعناية المركزية بنظام الكبسولة ومفارم النفايات الطبية بسعاتها المختلفة والأسرة الطبية بأنواعها وطرازاتها المختلفة وحضانات الأطفال الرقمية وكراسي الغسيل الكلوي والأجهزة الرياضية الخاصة بوحدات العلاج الطبيعي، فضلا عن أي إحتياجات أخري للوزارة والجهات والمستشفيات التابعة لها فى المجالات المختلفة.

من جانبها أكدت وزير الصحة على أن بنود البروتوكول دخلت حيز التنفيذ والإنتاج الفعلي، مشيرة إلى إستعداد وزارة الصحة لتقديم كافة التسهيلات والتعاون المشترك لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من إمكانيات القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي في هذه الصناعات القومية.

وجددت وزيرة الصحة تأكيدها على وقف استخدام السرنجات العادية واستبدالها بالسرنجات الآمنة ذاتية التدمير في جميع الجهات الحكومية، بداية من شهر يوليو 2020، طبقا للقرار الوزاري في هذا الشأن، موضحة أن الاعتماد على منتجات الهيئة ذات الجودة العالية سيلبي احتياجات مصر ليس فقط بل سيجعلها تصدر منتجاتها الطبية، إلي أغلب دول العالم بما تمتلكه من معايير تصنيع ذات جودة عالمية.

وأشادت وزيرة الصحة بكراسي الغسيل الكلوي التى تصنعها الهيئة، ووجهت باستخدامها كتجربة أولي بمركز الغسيل الكلوي الجديد الجاري افتتاحة بجوار بمستشفي الإسماعيلية العام، لخدمة أهالي مدن القناة، وتمهيدا لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة متطلبات الوزارة أولًا بأول.​