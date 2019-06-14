​مصر في أسبوع: انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية.. ورفع أسعار تذكرة الخط الثالث للمترو

القاهرة- مصراوي:

شهدت مصر، الأسبوع الماضي، عددًا من الأحداث المهمة، كان أبرزها تحريك سعر تذكرة الخط الثالث للمترو ابتداءً من غدًا السبت، كما شهد الأسبوع انطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة، وإقرار البرلمان زيادة المعاشات بنسبة 15%.

ويستعرض مصراوي أبرز أحداث الأسبوع...

وشهد يوم السبت، "تحديد المصير".. أول أيام امتحانات الثانوية العامة

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي أداء الامتحان في مادة اللغة العربية، في التاسعة صباح اليوم السبت، وذلك في مستهل ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية، والذي يبدأ اليوم، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل، للتفاصيل اضغط هنا..

"إغماء وصدمة".. الصحة: 32 حالة مرضية في أول أيام امتحانات الثانوية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، استقبال الغرفة المركزية لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة، لـ32 بلاغًا لحالات مرضية، خلال أول أيام امتحانات الثانوية بجميع المحافظات. للتفاصيل اضغط هنا

الرئيس السيسي يستقبل نظيره الإريتري بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بقصر الاتحادية، رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي، للتفاصيل اضغط هنا.

السيسي يوافق علي قرض كويتي لإنشاء منظومة مياه بحر البقر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 507 لسنة 2018 بالموافقة علي اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للتفاصيل اضغط هنا.

وشهد يوم الأحد موافقة مجلس النواب على زيادة المعاشات ١٥٪

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، على أن يتم التصويت النهائي في جلسة يوم الثلاثاء المقبل، للتفاصيل اضغط هنا.

"التعليم": لا تراجع عن تطبيق النظام التراكمي في الصفين الثاني والثالث الثانوي

عقد وزير التربية والتعليم، اجتماعًا اليوم مع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، وتقييم تجربة امتحانات الصف الأول الثانوى على التابلت، للتفاصيل اضغط هنا.

الاثنين

السيسي يوجه الحكومة بالالتزام بخطط الأعمال الإنشائية للعاصمة الجديدة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال السفير بسام راضي متحدث الرئاسة، إن الاجتماع تناول متابعة خطط وبرامج عمل الحكومة، واستعراض الموقف بشأن عدد من المشروعات القومية الجارى تنفيذها حاليًا وبصفة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن آخر مستجدات ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري، للتفاصيل اضغط هنا.

الخارجية تطالب بريطانيا بوقف بيع رأس تمثال توت عنخ آمون وإعادتها إلى مصر

خاطبت وزارة الخارجية، رسميًا نظيرتها البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية بيع لوقف عملية بيع رأس تمثال توت عنخ آمون والتحفظ على رأس التمثال وإعادتها إلى مصر، للتفاصيل اضغط هنا.

تفاصيل اجتماع الرئيس لمناقشة الاستعدادات لبطولة الأمم الأفريقية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزراء الداخلية، والشباب والرياضة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، للتفاصيل اضغط هنا.

الثلاثاء

السيسي لرئيس الكونجرس اليهودي: يجب تسوية القضية الفلسطينية وفق الثوابت الدولية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الكونجرس اليهودي العالمي رونالد لاودر، حيث قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد أن تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على نحو يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق ثوابت المرجعيات الدولية، للتفاصيل اضغط هنا.

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل عصر الثلاثاء، قائد القيادة المركزية الأمريكية.

وأضاف راضي أن السيسي أكد على أهمية العلاقات الاستيراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، للتفاصيل اضغط هنا.

مدبولي يتابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير وسقارة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير المنطقة المحيطة والطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير، وكذا تطوير منطقة الفسطاط، وبحيرة عين الصيرة، بحضور وزير الآثار، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف على تنفيذ المتحف الكبير، للتفاصيل اضغط هنا.

"عدم التسييس واحترام الرموز".. "الأعلى للإعلام" يعلن ضوابط البرامج

وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددا من الضوابط لتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية وبرامج التوك شو؛ لإرساء معنى المسئولية العالمية وإرساء للخطاب العالمي والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، للتفاصيل اضغط هنا.

الأربعاء

السيسي يصدر قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها اليوم الأربعاء، قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي، للتفاصيل اضغط هنا.

التعليم: 620 ألف طالب أدوا امتحان "الإنجليزي" بالثانوية العامة

قالت وزارة التربية والتعليم، إن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، أدوا اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول في اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي عدد 620 ألفا و782 طالبا وطالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية، للتفاصيل اضغط هنا.

الصحة: وفاة 14 مواطنًا وإصابة 10 في حادث تصادم بالأتوستراد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، وفاة 14 مواطنا وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم سيارتين "ميكروباص" بطريق الأتوستراد، حلوان، للتفاصيل اضغط هنا.

الخميس

تصل لـ10 جنيهات.. تحريك سعر تذكرة الخط الثالث للمترو ابتداءً من السبت

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تحريك سعر تذكرة مترو أنفاق للخط الثالث "العتبة - نادي الشمس"، عقب فتح المحطات الجديدة أمام الركاب، اعتبارًا من يوم السبت المقبل 15 يونيو منذ بداية التشغيل وهي محطات "هارون - ألف مسكن - نادي الشمس"، للتفاصيل اضغط هنا.

ماكرون يستعرض مع السيسي تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للتفاصيل اضغط هنا.

السيسي يوجه بسرعة إنهاء خطة تطوير السكك الحديدية للركاب والبضائع

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من خطة تطوير شبكة السكك الحديدية بشقيها للركاب والبضائع وإنشاء خطوط جديدة لربط مختلف أنحاء الجمهورية، وبصفة خاصة ربط الموانئ بشبكة خطوط السكك الحديدية الحالية بعد تطويرها، للتفاصيل اضغط هنا.

"الوزراء": التوسع في برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الطبقات الأولى بالرعاية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل جاهدة على إيجاد شبكة من برامج الحماية الاجتماعية الفعالة والقادرة على حماية الطبقات الاقل دخلاً والطبقات المتوسطة من الآثار السلبية لبعض الإجراءات التصويبية والإصلاحية الضرورية في الاقتصاد القومي، للتفاصيل اضغط هنا.

الجمعة

خاص| أول صور لتذكرة المترو الجديدة فئة ١٠ جنيهات

حصل مصراوي على صور تذكرة الخط الثالث لمترو الأنفاق التي سيتم استخدامها وتطبيقها بدءًا من غدًا السبت، تزامنًا مع تشغيل ٣ محطات جديدة هي: هارون، ألف مسكن، نادي الشمس، للتفاصيل اضغط هنا.

"ضرائب جديدة وتنسيق حقوق 90%".. الحكومة ترد على 13 شائعة أثارت جدلًا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد عن بيع رأس تمثال الملك توت عنخ أمون في مزاد علني ببريطانيا، بالإضافة إلى فرض مزيد من الضرائب على المواطنين، وارتفاع تنسيق كليات الحقوق إلى 90%، للتفاصيل اضغط هنا.