برلماني يتدخل لحل أزمة طلاب الفنون التطبيقية مع حي الجيزة

كتبت - ميرا إبراهيم:

تواصل محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، مع محافظة الجيزة لحل أزمة طلاب كليات الفنون التطبيقية، مع المسئولين بحي الجيزة، والتي تقدم حيالها بطلب إحاطة، بسبب قيام المحليات بالمحافظة بطمس رسومات جمالية من إعداد الطلبة، وفريق "مبدعون" بالعباسية.

وأكد فؤاد أن المشكلة تكمن في حدوث تسريب شديد للمياه بالنفق، مما ترتب عليه إسناد أعمال الإصلاح للإنتاج الحربي لتبطين النفق، وتغيير السلالم نظرا لأن إنشاء النفق مهدد بالخطورة، ومن ثم تم طمس الجداريات خلال أعمال الإصلاح.

وقال النائب إنه تواصل مع رئيس حي الجيزة، الذي بدوره أكد أن حالة الطوارئ هي العامل الرئيسي في حدوث هذه الإشكالية، نافيًا أن تكون هناك أية نوايا لإهدار الجهود التطوعية للشباب أو التقليل من شأن الجمعية، وأعرب عن خالص تقديره للفن والإبداع وتشجيع كافة الجهود التطوعية الرامية إلى تحسين الصورة الجمالية للأماكن العامة.

وأكد فؤاد استعداد حي الجيزة لتقديم كافة التسهيلات للشباب لرسم الجداريات من جديد، وتوفير كافة الإمكانيات والأدوات اللازمة، بعد استلام النفق من الإنتاج الحربي.

وكان الدكتور محمد فؤاد تقدم بطلب إحاطة بشأن طمس رسوم جمالية وجداريات قام برسمها متطوعون شباب من طلبة كليات الفنون التطبيقية، وفريق "مبدعون" على الرغم من استخراج التصاريح اللازمة لذلك.

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