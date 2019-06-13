"زراعة النواب" توصي بتوسعة مصنع الدلتا للسكر.. وتطالب بزيادة إنتاج البنجر

كتب- أحمد علي:

تفقد وفد لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، الخميس، شركة الدلتا للسكر، وذلك في إطار الزيارة التي بدأتها اللجنة أمس إلى محافظة الدقهلية، للوقوف على مشكلات قطاع الزراعة والري، بالمحافظة.

قال النائب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، إن محصول البنجر هو ما سيسد فجوة استيراد السكر في مصر التي تترواح مابين ٨٠٠ ألف إلى مليون و١٠٠ ألف طن سنويا، لافتا إلى أن الاستثمار العربي في قطاع السكر يزداد في مصر ما يشجع المزارع على زراعة البنجر وبالتالي ستستفيد من أراضي لا يمكن زراعتها إلا بالبنجر.

وأضاف الحصري: كما أن البنجر ينطبق عليه قانون "الزراعات التعاقدية" وهو ما يضمن تعاقد المصنع لشراء المنتج ومد المزارع بالأسمدة لضمان الإنتاجية العالية.

وطالب وكيل لجنة الزراعة، بضرورة زيادة الإنتاجية في منطقتي قلابشو وزيان المجاورتين للمصنع، والتوسع في مناطق أخرى خاصة وأن البنجر يمكن زراعته في التربة السوداء والرملية.

من جانبها، قالت النائبة جواهر الشربيني، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب عن محافظة الدقهلية، إن إدارات الشركة المتعاقبة قامت بربط المصنع مع المزارعين بزيادة الإنتاجية.

وطالبت الشربيني بتوسعة مصنع السكر إلى جانب المساحة الحالية لأن هناك محافظات ترغب في أن تبيع البنجر للمصنع"، مؤكدة أن التوسعات الجديدة سوف توفر فرص عمل ﻷبناء الدقهلية وسيتم توفير عمالة من خارج المحافظة للتخصصات النادرة.

من جانبه، طالب النائب الهامى عجينة، عضو مجلس النواب، كلا من رئيس شركة الدلتا للسكر ورئيس مدينة بلقاس بالارتقاء بمستوى الطرق في المدينة بسبب تأثرها بالنشاط التجاري لسيارات الشركة، مضيفا أن الفلاح من مصلحته تحقيق أكبر عائد لدخل أسرته من خلال زراعة البنجر.

وأكد السيد حجازي، عضو مجلس النواب، أن المصنع مفخرة الدقهلية، مطالبا بضرورة توفير مخازن بمختلف مراكز المحافظة لتخزين محصول البنجر الذي يتم شرائه من المناطق البعيدة عن بلقاس، لأن سيارات نقله تترك في الهوا ما يعرضها لعمليات تلف ومشاكل أخرى على أن يتم السحب من المخزن حسب احتياجات المصنع.

من ناحيته... قال رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، درويش عبد الفتاح درويش، عبر لقاء فيديو كونفرانس، سنخطر مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بتهيئة الطرق، أما فيما يتعلق بسعر البنجر أوضح أنه سعر موحد على جميع الشركات ومرتبط بأسعار السكر.

وأضاف، أن الشركة تنتج أكبر كمية من سكر البنجر، بين الشركات المنتجة لهذا النوع من السكر، مشيرا إلى أنها أنتجت العام الحالي نحو ٣٢١ الف طن، لافتا إلى أن هناك تعاون تام بين الشركة والمزارعين والتنفيديين في المحافظة.