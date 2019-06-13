وكيل الأزهر يتفقد كنترول الثانوية.. ويؤكد: لن نسمح بوجود أخطاء

كتب - محمود مصطفى:

تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، مقر كنترول الثانوية بمدينة نصر، واطمأن على العمل في المقر، وألعاملين به وانضباطهم والتزامهم بالتعليمات والتوجيهات، مؤكدًا ضرورة مراعاة الدقة في جميع مراحل العمل حتى إعلان النتيجة.

وشدد "عباس"، على أنه لن يُسمح بوجود الأخطاء في أعمال الكنترول، مراعاة لمصلحة الطلاب

.

وأعلن الأزهر الشريف، أنه سادت حالة من الهدوء في امتحانات الشهادة الثانوية، اليوم الخميس، خلال اليوم السادس من امتحانات القسم الأدبي، في مادة التاريخ، دون رصد شكاوى عن خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، وسادت أغلب اللجان حالة من الاستقرار والالتزام، ولم ترصد أي مخالفات.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالبًا في القسم الأدبي، و 51887 طالبًا في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.