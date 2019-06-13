ألمانيا تمنح المهندس هاني عازر وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى

كتب- أسامة عبدالكريم:

تشارك وزارة الهجرة، غدًا الجمعة، في حفل تكريم الدكتور المهندس هاني عازر مستشار رئيس الجمهورية وخبير الأنفاق العالمي، ورئيس شرفي مؤسسة مصر تستطيع، لحصوله على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من ألمانيا، تقديرًا لإنجازاته.

وأعربت الوزارة، في بيان لها عن فخرها وتقديرها لما يحرزه عباقرة مصر من نجاحات متميزة، ليثبتوا جدارة المصريين في كل المجالات، مؤكدة أن الدكتور هاني عازر فخر للهندسة المصرية، وصاحب موهبة فطرية جعلته صاحب اللمسات الإبداعية في عديد المشروعات الضحمة.

وأضاف بيان للوزارة، أن الدكتور هاني عازر علامة مصرية بارزة في مجال الهندسة، مشيدة بتلبيته نداء الوطن، وتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي له بمتابعة ما يجري على أرض مصر من مشروعات، وعلى رأسها المشروع القومي لأنفاق قناة السويس والتي وصفها عازر بأنها الأضخم على مستوى العالم وإعجاز مصري يُدرس في المحافل الدولية.

كما أوضحت وزيرة الهجرة، أنه يستحق عن جدارة أرفع الأوسمة، لمشاركته في تشييد مشروعات كبرى عديدة في مصر وألمانيا، كما ارتبط اسمه بعشرات الأنفاق في عدة دول حتى أصبح أشهر خبير أنفاق في العالم.

يأتي التكريم بحضور عدد من أبرز المسئولين المصريين والألمان؛ حيث أناب رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية "د. فالتر شتاين ماير "المحافظ الأول لمدينة دورتموند "أولريش سيراو"، لتسليم الدكتور هانى عازر وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بإقامة احتفال التسليم والمراسم، الجمعة ١٤ يونيو ٢٠١٩.

يضم الحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في ألمانيا، والقنصل العام من فرانكفورت، خالد طه، والأنبا ميخائيل أسقف الكنيسة القبطية، بالإضافة إلى نخبة من كبار الشخصيات السياسية، وأعضاء البرلمان، والشخصيات العامة.

واختير هاني عازرن ضمن أشهر 50 شخصية في ألمانيا -بعدما شيّد محطة سكك حديد برلين عام 2006- التي حصلت آنذاك على جائزة "محطة العام"، كما شارك في عشرات المشروعات بألمانيا وارتبط اسمه بعشرات الأنفاق والمشروعات حول العالم حتى أصبح أحد أشهر خبراء الأنفاق.