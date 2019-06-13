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    التعليم العالي تعلن طرح معهد السكة الحديد بتنسيق الثانوية العامة بعد إنشائه

    11:00 ص الخميس 13 يونيو 2019
    التعليم العالي تعلن طرح معهد السكة الحديد بتنسيق الثانوية العامة بعد إنشائه

    وزارة التعليم العالي

    كتب- محمد قاسم:

    عقدت وزارتا النقل والتعليم العالي، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات والاجراءات الخاصة بإنشاء المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية.

    واستعرض الجانبان خطوات إنشاء المعهد ونتائج عمل اللجان المشكلة من الوزارتين وكل مايتعلق بالخطط التعليمية والتدريبة والتنظيمية وقواعد القبول والالتحاق بهذا المعهد؛ بهدف تخريج دفعات من الفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة التطور الهائل في مجال السكك الحديدية بحيث يكون الخريج مؤهل للتعامل مع أحدث أساليب التكنولوجيا في هذا المجال.

    وذكرت وزارة التعليم العالي، في بيان اليوم الخميس، أنه سيتم إيفاد عدد من الطلاب الذين سيتم قبولهم للخارج للتدريب على المعدات والجرارات والإشارات المتقدمة التي يتم التعاقد عليها مما يعود إيجابياً على رفع مستويات السلامة والأمان بمنظومة السكك الحديدية بمصر.

    ولفت البيان إلى أن المعهد سيشمل إلى جانب الدراسة النظامية الإقامة والإعاشة ويخضع لإشراف وزارة التعليم العالي وسيتم طرحه بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والقرارات الوزارية الخاصة بإنشائه في مكاتب التنسيق لطلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية المتوسطة.

    وزارة التعليم العالي معهد السكة الحديد تنسيق الثانوية العامة

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