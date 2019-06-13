"الأعلى للإعلام" يقرر منع بث إعلان شركة كوكاكولا الخاص بأمم أفريقيا

القاهرة - أ ش أ:

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منع بث إعلان شركة "كوكاكولا" الخاص ببطولة الأمم الإفريقية 2019 في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية والرقمية؛ لحين إزالة أسباب المخالفة بحذف أي إشارة مباشرة أو غير مباشرة لقميص المنتخب المصري لكرة القدم.

ولفت المجلس إلى أن قراره جاء بعد الإطلاع على الشكوى المقدمة من رئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019، بشأن انتهاك إعلان شركة "كوكاكولا" الخاص ببطولة الأمم الإفريقية 2019 للحقوق الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم وبطولة الأمم الإفريقية والحقوق الممنوحة بالطرق القانونية للشركات الراعية والمتعلقة بقميص المنتخب المصري لكرة القدم.

كما جاء بعد الإطلاع على توصية لجنة الشكاوى بشأن انتهاك إعلان شركة "كوكاكولا" المعروض في وسائل الإعلام، لحقوق الاتحاد المصري لكرة القدم والشركات الراعية المتعاقد معها، وذلك بعرضها زيًا رياضيًا يحمل شعار العلم المصري وألوان زي المنتخب المصري لكرة القدم وهو ما تكون معه الشركة مالكة الإعلان قد تحايلت على حقوق الرعاية المذكورة والمتعلقة بقميص المنتخب المصري لكرة القدم.