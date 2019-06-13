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    جولة ليلية لمحافظ القاهرة لمتابعة استعدادات أمم أفريقيا

    12:01 ص الخميس 13 يونيو 2019
    جولة ليلية لمحافظ القاهرة لمتابعة استعدادات أمم أفريقيا

    جولة ليلية لمحافظ القاهرة

    كتب- محمد نصار:

    أجرى اللواء خالد عبدالعال، جولة ليلية، اليوم الأربعاء، لمتابعة استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية، في إطار المتابعة اليومية قبل انطلاق البطولة.

    ورافق المحافظ خلال الجولة، إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وقيادات المحافظة؛ للوقوف على آخر الاستعدادات للبطولة الأفريقية.

    كانت محافظة القاهرة انتهت اليوم من نشر عدد من دورات المياه المتنقلة في محيط استادي القاهرة والسلام من أجل إتاحتها للمواطنين خلال مجريات البطولة.

    خالد عبدالعال أمم أفريقيا 2019 جولة ليلية

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    ​بالصور.. دورات مياه جديدة في محيط إستاد القاهرة استعدادًا لأمم أفريقيا
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