جولة ليلية لمحافظ القاهرة لمتابعة استعدادات أمم أفريقيا

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال، جولة ليلية، اليوم الأربعاء، لمتابعة استعدادات العاصمة لاستقبال بطولة الأمم الأفريقية، في إطار المتابعة اليومية قبل انطلاق البطولة.

ورافق المحافظ خلال الجولة، إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وقيادات المحافظة؛ للوقوف على آخر الاستعدادات للبطولة الأفريقية.

كانت محافظة القاهرة انتهت اليوم من نشر عدد من دورات المياه المتنقلة في محيط استادي القاهرة والسلام من أجل إتاحتها للمواطنين خلال مجريات البطولة.