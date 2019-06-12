عمرو عدلي: هيئة ضمان الجودة شريك رئيسي لوزارة التعليم العالي في التطوير

كتبت- ياسمين محمد:

تصوير- إسلام فاروق:

قال الدكتور عمرو عدلي، نائب وزير التعليم العالي، إن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد شريك رئيسي مع وزارة التعليم العالي في تحقيق الرؤية الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق طموحات رؤية مصر.

وأوضح عدلي في كلمته بالمؤتمر الدولي السادس لضمان جودة التعليم والذي تنظمه الهيئة القومية تحت رعاية الدكتور مصطفي، مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مظاهر التعاون حصول الهيئة على الاعتماد العالمي من المجلس العالمي للتعليم الطبي، مضيفًا أن هذا يعد إنجازًا عظيمًا حققته الهيئة يصب في مصلحة خريجي التعليم المصري.

وهنأ عدلي، قطاع العلوم الطبية ولجنة قطاع التعليم الطبي على الجهد المبذول لتطوير التعليم الطبي ليتماشى مع التعليم العالمي، مؤكدًا أن رؤية مصر 2030 التي تهدف لدعم الاقتصاد القوي ورفع المستوي المعيشي، تضع عبء كبير لتأهيل الخريجين وتعليمهم بالشكل الذي يؤهلهم لتحقيق أهداف التنمية وتجهيزهم للاستجابة لأكبر قدر من الوظائف الإقليمية والعالمية.

وقال "كل هذا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني لمصر وخاصة ما يجري تنفيذه من تطوير في التعليم الفني".

من جانبه قال وزير الأوقاف، إنه لابد من في الإخلاص والإتقان، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، مؤكدًا أن الغش هو عدو الجودة، مضيفًا أن "من يسمح بالغش أو يتسامح فيه بأي شكل من الأشكال فإنه يدمر بلده ودينه، ولا يجب أن تدخل العواطف في العمل، ومن غش اليوم فإنه يقيم بناء لا أساس له".

وأوضح الوزير، أن "مفاهيم العلم النافع وتكريم العلم والعلماء في القرآن، بأن الله لم يختص أهل الشريعة فقط بلفظ العلماء، وإنما مطلق العلم والعلماء على اختلاف تخصصاتهم".