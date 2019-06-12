"عدم الزواج خلال الدراسة".. الصحة تعلن شروط القبول بمدارس التمريض

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة، شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2019 / 2020.

وتشمل القواعد: مدة الدراسة 5 سنوات دراسية، وأن يكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك، والحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة لغة إنجليزية للعام الدراسي 2018 / 2019، وأن يكون القبول طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة، ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

ومن المقرر أن تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين (25 - 30) طالبًا/طالبة.

كما تشمل الشروط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي (من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي)، على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة؛ حرصًا على مبدأ التوطين.

وشملت الشروط أن المحافظات النائية لا تقبل طلاب من خارج المحافظة إلا بعد استكمال الأعداد من الدور الأول والثاني من نفس المحافظة، وذلك بعد العرض على الإدارة العامة للتعليم الفنى الصحي، على ألا يقل سن المتقدم عن 15 عامًا ولا يزيد عن 18 عامًا في 1 أكتوبر 2019، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة، وعدم النقل من محافظة لأخرى.

واشترطت إدارة التعليم الفني الصحي، ضرورة اجتياز عدة اختبارات، تشمل: الاختبار الشخصي، ويتضمن (قوة الملاحظة - اللباقة في الحديث - سرعة الاستجابة ورد الفعل - مهارات التواصل)، والاختيار الطبي بواسطة القومسيون الطبي بالمحافظة ويشمل (كشف نظر - كشف باطني - اختبار مخدرات)، وكذلك الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية.

كما تشمل الاختبارات: اختبار الإملاء للغة العربية ويشترط الحصول على 7 درجات من 10 درجات لاجتياز الاختبار، وكذلك اختبار اللغة الإنجليزية ويشترط الحصول على 7 درجات من 10 درجات، انتهاءً بكشف الهيئة ويشمل (الخلو من العيوب الخلقية - حسن المظهر - سلامة النطق - التناسق بين الطول والوزن".

وفي حال اجتياز المتقدمين للاختبارات السابقة، يتم أخذ تعهد على الطالب وولي الأمر بقبول التكليف في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل، وعدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة، وعدم النقل من مدرسة لأخرى أثناء فترة الدراسة.