الضيوف من الأزهر.. 5 ضوابط لـ"الأعلى للإعلام" بشأن البرامج الدينية

كتب- مصطفى علي ومحمد عبدالناصر:

وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددا من الضوابط لتنظيم البرامج الدينية؛ لإرساء معنى المسئولية العالمية وإرساء للخطاب العالمي والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله، وإرساء لخطاب إعلامي تنموي يعلي من شأن الوطن، ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية .

وأوضح المجلس، في بيان، الثلاثاء، أن الضوابط أعدتها لجان المجلس المختصة والتي تضم مجموعة من المتخصصين والخبراء في مجال الإعلام.

وتابع المجلس: "جاءت الضوابط متوافقة مع الدستور والقانون ومواثيق العمل الإعلامي، ومواثيق الأمم المتحدة".

وجاءت ضوابط البرامج الدينية على النحو التالي:

- يراعى أن يكون مقدم البارمج ملما بالقضايا الدينية ولديه قدر من حفظ القرآن الكريم والنطق الصحيح وإلمامه بالسيرة النبوية.

- أن يكون الضيوف من علماء الدين أو أساتذة الجامعات المعروفين وفي حالة التعرض لمسائل الإفتاء، يراعى أن يكون الضيوف من القائمة المعتمدة من الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف.

- ألا تكون مواقع التواصل الاجتماعي مصدرا للرأي أو الأفتاء.

- عدم إثارة قضايا خلافية أو آراء تثير الفتن أو تحرض على التطرف.

- يراعى عدم بث إعلانات قبل أو أثناء أو بعد البرنامج مباشرة لا تتناسب مع القيم الدينية.