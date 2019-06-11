مفاجآت إذاعة "أمم أفريقيا".. إخراج أجنبي وسيارات بث من إسبانيا والبرتغال

كتب- مصطفى علي:

كشف هشام رشاد، نائب رئيس التليفزيون المصري للبرامج الرياضية، أن 4 سيارات بث خارجي وصلت مصر خلال اليومين الماضيين بحرًا، قادمة من إسبانيا والبرتغال، لنقل مباريات أمم أفريقيا المقرر إقامتها في مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.

وأضاف رشاد في تصريحات خاصة لمصراوي، الثلاثاء، أنه من المقرر أن تصل سيارتان جديدتان خلال الأيام القادمة، لبث المباريات التي ستقام في القاهرة، وبالتالي سيكون هناك سيارة بث لكل مجموعة من المجموعات الست التي تشملها البطولة، كاشفًا مفاجأة عن أن سيارات البث التي وصلت تم الاستعانة ببعضها في أمم أفريقيا 2006 التي استضافتها مصر.

وتابع: "للأسف لن يتم الاستعانة بسيارات البث التي نمتلكها، وأيضًا أي من المخرجين المصريين خلال فعاليات البطولة، لأن الاتحاد الأفريقي يرغب في خروج عملية البث بمواصفات معينة ويجبر الدولة المنظمة أن تُحضر شركة أجنبية ومخرجين أجانب، ولو كان الأمر بيدنا لكنا نقلنا البطولة بأحسن شكل ممكن من خلال معداتنا، خاصة وأن السيارات والمعدات التي وصلت من الخارج غالية جدًا وتكلفتها باهظة، فضلاً عن أننا قمنا بتطوير سيارات البث الخاصة بالتليفزيون".

وأوضح أن تكلفة الإخراج واستقدام مثل هذه المعدات تتحملها الدولة المستضيفة مناصفة مع الاتحاد الأفريقي، على أن يتم توزيع عوائد وأرباح البث بالتساوي أيضًا بين الطرفين.

وأشار رشاد إلى أن التليفزيون المصري سيخرج مباراتي مصر مع تنزانيا وغينيا استعدادًا للبطولة، وسنبين لأفريقيا بأكملها أننا نمتلك إمكانيات كانت قادرة على إخراج البطولة بالشكل الأمثل.