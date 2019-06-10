"مبشرة للغاية".. الأزهر يعلن نتيجة الابتدائية والإعدادية غدًا

كتب- محمود مصطفى:

صرح الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الاثنين، بأن نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لهذا العام ستعلن غدا الثلاثاء.

وأكد رئيس قطاع المعاهد، في بيان، أن عملية التصحيح كانت على قدرٍ عال من الدقة الشديدة بجميع مراكز التصحيح، وحققت نسبة النجاح 72.22% للشهادة الابتدائية و 65.22 % للإعدادية.

وأعرب رئيس القطاع عن سعادته بنسب النجاح هذا العام التي وصفها بأنها "مبشرة للغاية"، متمنيا دوام النجاح والتوفيق والحصول على أفضل الدرجات لجميع الطلاب، وحظ أوفر لمن لم يحالفه التوفيق هذا العام.