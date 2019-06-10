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    انطلاق ملتقى "بُناة مصر" تحت رعاية السيسي.. الأحد

    09:41 م الإثنين 10 يونيو 2019
    انطلاق ملتقى "بُناة مصر" تحت رعاية السيسي.. الأحد

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    القاهرة- (أ ش أ):

    تنطلق الدورة الخامسة لملتقى بُناة مصر، يوم الأحد القادم 16 يونيو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

    يشارك في الملتقى 14 رئيس اتحاد مقاولات إفريقي لوضع رؤية تنفيذية للمشاريع الكبرى في القارة.

    ويبحث ملتقى "بناة مصر" فرص مشاركة شركات المقاولات المصرية في إعادة إعمار ليبيا والعراق.

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