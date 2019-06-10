7 حالات غش وتمزيق ورقة.. ننشر تقرير غرفة "التعليم" لامتحان الثانوية

كتبت- ياسمين محمد:

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الاثنين، امتحان الدور الأول للعام الدراسي 2018- 2019، في مادتي الاقتصاد والإحصاء بإجمالي عدد 595 ألفًا و344 طالبًا/ طالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وبحسب تقرير غرفة العمليات المركزية بالوزارة، قال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العمل الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية، تمكنوا من رصد 7 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر ورقة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في: إدارة كفر الشيخ التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، إدارة العجمي التعليمية بمحافظة الإسكندرية، إدارة أبو كبير التعليمية بمحافظة الشرقية، إدارة أبو النمرس التعليمية بمحافظة الجيزة، إدارة مغاغة التعليمية بمحافظة المنيا، إدارة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، وإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة، وجرى تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

ورصدت غرفة العمليات تمزيق طالبين كراسة الإجابة في مادة الإحصاء بمحافظة الجيزة ومحافظة القليوبية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والتوجيه بإحالة الواقعة للتحقيق بمعرفة العضو القانوني باللجنة.

وفي محافظة البحيرة، جرى إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة بسقوط الطالب "ي.م.ع" من الدور الأرضي العلوي خلال جلوسه أثناء فترة الراحة فيما بين امتحان الاقتصاد والإحصاء بلجنة مدرسة سليم البشري الابتدائية التابعة لإدارة بندر دمنهور التعليمية بالبحيرة، وعلى الفور تم نقل الطالب إلى مستشفى دمنهور العام برفقة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وتبين وجود كسر بذراع الطالب وهو حاليًا يتلقى العلاج بالمستشفى وجرى تحرير محضر إثبات حالة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق 12/6/2019 يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي عدد 620 ألفًا و782 طالب/طالبة، مقسمين كالتالي: إجمالي عدد طلاب اللغة الإنجليزية 618 ألفًا و383 طالب/طالبة، واللغة الفرنسية 2380 طالبًا/طالبة، واللغة الألمانية 19 طالبًا/طالبة، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" غداً الثلاثاء 11 يونيو 2019 امتحان (مادة اللغة الأجنبية الأولى – الورقة الأولى).

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية أخرى، مؤكدة حيث ذلك يؤدي إلى تعرض الطالب إلى إلغاء امتحانه هذا العام في الدورين الأول والثاني إضافةً إلى حرمانه من أداء الامتحان في العام القادم 2019/2020.