برلماني يطالب بحل إشكاليات تكافل وكرامة ببولاق الدكرور

كتب- أحمد علي:

أبدى النائب عمرو أبواليزيد، عضو مجلس النواب، استياءه من أوضاع المنظومة الصحية في مستشفى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، مؤكدا أن الأهالي يعانون كثيرا من سوء الخدمة ولابد من حل جذري تجاه هذه الأزمة حرصا على صحة المواطنين.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إبان الاستماع لعدد من البيانات العاجلة بشأن إشكاليات المواطنين، مؤكدا أن هذا المستشفى تخدم 4 ملايين مواطن، ولا تقدم لهم الخدمة بشكل آدمي.

كما انتقد النائب أيضا إشكاليات تكافل وكرامة، مطالبًا وزارة التضامن بحل هذه الإشكاليات والتغلب عليها حرصا على مصلحة المواطنين.