أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

برلماني يطالب بحل إشكاليات تكافل وكرامة ببولاق الدكرور

02:48 م الإثنين 10 يونيو 2019
برلماني يطالب بحل إشكاليات تكافل وكرامة ببولاق الدكرور

النائب عمرو أبواليزيد

كتب- أحمد علي:

أبدى النائب عمرو أبواليزيد، عضو مجلس النواب، استياءه من أوضاع المنظومة الصحية في مستشفى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، مؤكدا أن الأهالي يعانون كثيرا من سوء الخدمة ولابد من حل جذري تجاه هذه الأزمة حرصا على صحة المواطنين.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إبان الاستماع لعدد من البيانات العاجلة بشأن إشكاليات المواطنين، مؤكدا أن هذا المستشفى تخدم 4 ملايين مواطن، ولا تقدم لهم الخدمة بشكل آدمي.

كما انتقد النائب أيضا إشكاليات تكافل وكرامة، مطالبًا وزارة التضامن بحل هذه الإشكاليات والتغلب عليها حرصا على مصلحة المواطنين.

عمرو أبواليزيد مجلس النواب بولاق الدكرور مستشفى بولاق الدكرور
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان