"زراعة النواب" توضح أسباب ارتفاع سعر الليمون لـ100 جنيه

كتب- أحمد علي:

انتقد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، سياسات وزارة الزراعة، وعدم قدرتها على وضع خطة لمواجهة ارتفاع أسعار الخضروالموالح ، مؤكدا أن الوزارة المسئول الأول عن ارتفاع أسعار الليمون في الآونة الأخيرة.

وقال تمراز، لمصراوي، إن هناك عدة أسباب أدت إلى الارتفاع المفاجئ في أسعار الليمون، منها قطع الفلاحين أشجار الليمون من أراضيهم تحت سمع وبصر مسئولي وزارة الزراعة، الذين باركوا تلك الخطوة على حد قوله.

وأضاف أن تدني أسعار المحصول خلال السنوات الماضية، دفع الفلاحين لقطع أشجار الليمون، وزراعة الأرض بأي محصول أخر أكثر جدوى ما تسبب في انخفاض المحصول.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة، تتحمل الجزء الأكبر في حدوث أي ارتفاع بأسعار الخضر والموالح، خاصة أنها لم تقم بأي دور إرشادي لمكافحة الآفات كما لم يقم مركز البحوث الزراعية، باكتشاف أنواع جديدة من البذور التي تساهم في زيادة إنتاجية الفدان.

وتابع :"مركز المناخ التابع لوزارة الزراعة لم يؤدِ دوره بتوعية المزارعين، بوجود تغيرات كبيرة في درجات الحرارة، ما تسبب في إتلاف كميات كبيرة من المحصول"، لافتا إلى أن تصدير كميات كبيرة من الليمون والتزام الموردين بها كان جزءًا من أزمة ارتفاع الأسعار.

وأشار الى أن هناك العديد من طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب، باستدعاء وزير الزراعة ومساءلته عن أسباب ارتفاع أسعار الليمون، منتقدا عدم إصدار وزراة الزراعة أي بيان لإطلاع الرأي العام على أسباب ارتفاع سعر الليمون.