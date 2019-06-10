تداول أجزاء من امتحان الاقتصاد للثانوية العامة على السوشيال ميديا

كتبت- ياسمين محمد:

تداولت عدد من صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أجزاء من امتحان الاقتصاد الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الآن، بعد مرور نحو 15 دقيقة من زمن الامتحان.

ونشرت صفحة "بالغش اتجمعنا" صور الامتحان، بالإضافة إلى الإجابات على الأسئلة.

وقال مصدر مطلع بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، إن فريق الغش الإلكتروني، يتابع الأسئلة المتداولة للتحقق من صحتها، وفي حال التأكد منها يجرى تتبع مصدر نشر الامتحان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن تداول الأسئلة بعد بدء زمن الإجابة ليس تسريبًا.

وبدأ طلاب الصف الثالث الثانوي في الشعبيتين العلمية والأدبية بإجمالي عدد 595 ألف و344 طالبًا وطالبة، في التاسعة صباح اليوم الاثنين، امتحان الدور الأول للشهادة الثانوية في مادة الاقتصاد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفي الساعة الحادية عشرة يبدأ الامتحان في مادة الإحصاء، ويستمر حتى الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

وانطلقت امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018- 2019، صباح أمس الأول السبت، وأدى 615348 طالبًا وطالبة الامتحان في مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأدى الطلاب خلال الفترة الثانية الامتحان في مادة التربية الدينية الإسلامية بإجمالي 563691 طالبًا وطالبة، وفي مادة التربية الدينية المسيحية بإجمالي عدد 37065 طالبًا وطالبة.

وتقرر تشكيل غرفة عمليات فى كل مديرية تعليمية وإدارة متصلة مباشرة بالغرفة المركزية؛ لتلقي أى مشكلات تطرأ خلال الامتحانات، وتشغيل خطوط ساخنة بين لجان الامتحانات، وغرفة العمليات الفرعية في كل محافظة، ومنها لغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم.

واستعدت الوزارة لتأمين اللجان ومنع الغش من خلال تواجد خمسة أفراد أمن في كل لجنة امتحانية مع كل منهم عصا إلكترونية لتفتيش الطلاب ومنع دخول أي أجهزة إلكترونية، فضلًا عن وجود تأمين خارجي للجان من قبل قوات الشرطة.

وخصصت الوزارة الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما تم تخصيص خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431)