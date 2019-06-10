وفد مصر للطيران يطير لأمريكا لاستلام الطائرة الثالثة من أسطول "الديمرلاينزر"

كتب - محمد عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي، وفد شركة مصر للطيران متوجهًا إلى مدينة سياتل الأمريكية، لاستلام الطائرة الثالثة من صفقة الطائرات الـ6 من طراز البوينج "B787-9" المعروفة باسم "الديمرلاينزر" في رحلة تستغرق 24 ساعة.

وقالت مصادر مطلعة في الشركة، إن الوفد يضم عددًا من المهندسين والفنيين العاملين في الشركة، للإطلاع على الطائرة، وعمل الاختبارات اللازمة لها قبل اعتمادها رسميًا ضمن أسطول "مصر للطيران".

وأضافت المصادر، أن الشركة تدفع بالطرازات الجديدة على خطوط واشنطن ونيويورك، وتورنتو بكندا وفرانكفورت بألمانيا، وشنغهاي بالصين وطوكيو وبانكوك، لقدرة الطائرة على قطع مسافة ما بين 14.800 إلى 15.700 كلم دون توقف.

يتسع طراز البوينج "B787-9" المعروف باسم "الديمرلاينزر"، إلى 309 مقاعد، وينقسم إلى 30 مقعدًا لدرجة رجال الأعمال، و279 مقعدًا بالدرجة السياحية، مزودة بكل وسائل الرفاهية والمقاعد الفاخرة.​