بالصور.. تفاصيل زيارة "محرز" لحديقة الحيوان استعدادًا لعيد الفطر

كتب- أحمد مسعد:

تفقدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، صباح اليوم السبت، حديقة الحيوان بالجيزة للوقوف على استعداداتها لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

واستهلت "محرز"، الزيارة بتفقد المسطحات الخضراء وحظائر الحيوانات بالحديقة، قائلة: "سيتم إدخال أنواع جديدة من الحيوانات عن طريق تبادل الأنواع المتوفرة بالحديقة".

وأكدت نائب وزير الزراعة، على فتح جميع منافذ بيع تذاكر الدخول منذ السابعة صباحًا بعدد تسعة منافذ، وزيادة أعداد العاملين، ووقف الإجازات لتسهيل دخول الزوار ومنع التكدس أمام الأبواب، مشيرة إلى أن سعر تذكرة الدخول كما هو 5 جنيهات للفرد.

والتقت "محرز"، خلال جولتها بعدد من زوار الحديقة واستمعت لمطالبهم واقترحاتهم، ووجهت بزيادة عدد سلات القمامة لتغطي كافة أرجاء الحديقة تيسيرًا على الجمهور، كما أنه سيتم توفير العديد من الصناديق المتحركة لنقل القمامة، وعدم تكديسها حفاظاً على البيئة والمظهر العام.