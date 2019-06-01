إطلاق الموقع الإلكترونى ومنصات التواصل الاجتماعى لمبادرة الرئيس "حياة كريمة"

كتب- محمد سامي:

ينطلق اليوم السبت، الموقع الإلكترونى وصفحات التواصل الاجتماعى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتهدف المبادرة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، حيث تعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

كما تهدف المبادرة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية، وكذا تنظيم صفوف المجتمع المدنى وتطوير الثقة فى كافة مؤسسات الدولة.

وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة، بحسب بيان صحفي السبت، عدد 377 قرية الأكثر إحتياجًا والأكثر تعرضا للتطرف والإرهاب الفكرى، والتى تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، بإجمالى عدد أسر 756 ألف أسرة (3 ملايين فرد) فى 11 محافظة، بينما تستهدف المرحلة الثانية القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70% التى تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى، أما المرحلة الثالثة من المبادرة فتستهدف القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.

وتتمثل المعايير الأساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجًا فى ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحى وشبكات المياه وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، سوء أحوال شبكات الطرق، ارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة فى تلك القرى.