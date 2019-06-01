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    بدء الفترة الثانية لامتحان اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي

    01:16 م السبت 01 يونيو 2019
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    كتبت-ياسمين محمد:

    يؤدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية، المقيدون بالصف الأول الثانوي، اليوم السبت، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، خلال الفترة المسائية التي بدأت في الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الثالثة والنصف.

    ومن المقرر أن يؤدي هؤلاء الطلاب الامتحان إلكترونيًا من خلال أجهزة "التابلت" الخاصة بهم، عن طريق الشبكات الداخلية بالمدارس.

    وخلال الفترة الصباحية، أدى طلاب المدارس الحكومية الامتحان إلكترونيًا في نفس المادة، مؤكدين سهولته.

    وتنتهي اليوم امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي، وهي أول امتحانات أساسية يترتب عليها النجاح والرسوب، يؤديها الطلاب إلكترونيًا عن طريق أجهزة "التابلت" جرى تسليمها لهم.

    امتحان أولى ثانوي امتحان اللغة الأجنبية الأولى طلاب أولى ثانوي التابلت الامتحان الإلكتروني

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    نهاية سعيدة.. طلاب أولى ثانوي: امتحان اللغة الإنجليزية "سهل"
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