البابا تواضروس يترأس قداس عيد دخول المسيح مصر بكنيسة أبى سرجة بمصر القديمة

القاهرة- أ ش أ:

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، قداس عيد دخول المسيح مصر بكنيسة أبى سرجة بمصر القديمة، بمشاركة مجموعة كبيرة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأباء الكهنة والشمامسة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

ودخل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة وسط موكب كبير من الشمامسة الذين رددوا الألحان الكنسية الخاصة باحتفالات القيامة، وتزينت الكنيسة بالورود، وتولت فرق الكشافة إجراءات التنظيم وتوجيه الحاضرين بأماكن جلوسهم.

وتجول قداسة البابا تواضروس داخل الكنيسة حاملا المجمرة التي يرفع فيها البخور ودخل إلى المغارة الموجودة أسفل الكنيسة، والتي اتخذتها العائلة المقدسة مكانا لها أثناء فترة تواجدها في مصر، وشاهد الحجر الذي كان ينام عليه السيد المسيح وهو طفل صغير.

حضر الصلاة عدد من قيادات وزارة الآثار والسياحة ومحافظة القاهرة إلى جانب نواب البرلمان ومجموعة من شعب الكنيسة. ​